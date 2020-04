Monopoli | sequestrata una tonnellata di droga in arrivo dall’Albania

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Hashish e marijuana, circa unain totale: un carico importante sequestrato in Puglia dopo che era arrivato dall’Albania. Leggi anche –> Caponago: incidente mortale tra due furgoncini sulla provinciale Avrebbe fruttato nel mercato delladieci milioni di euro e invece sul mercato non arriverà mai perché il carico indall’Albania è stato … L'articolounadiindall’Albania proviene da www.meteoweek.com.

Telebari : Hashish e marijuana dai Balcani, una tonnellata di droga sequestrata a Monopoli: due arresti - #Bari #Notizie… - AnsaPuglia : Sequestrata in Puglia una tonnellata di droga, due arresti. Dia e Gdf intercettano imbarcazioni al largo di Monopol… - LaGazzettaWeb : Droga dall'Albania a Monopoli (Ba), sequestrata 1 tonnellata di hashish e marijuana: 2 arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Monopoli sequestrata

Avrebbe fruttato nel mercato della droga dieci milioni di euro e invece sul mercato non arriverà mai perché il carico in arrivo dall’Albania è stato fermato dalle autorità a Monopoli. La droga era in ...(ANSA) - ROMA, 29 APR - Quasi una tonnellata di stupefacenti, hascisc e marijana, è stata sequestrata durante un'operazione condotta dalla DIA e dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finan ...