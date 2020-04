?Immuni, ok Consiglio dei ministri a dl Bonafede con misure privacy app (Di giovedì 30 aprile 2020) Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Bonafede che include misure sull'ordinamento penitenziario e misure legate alla tutela della privacy in relazione alla app Immuni. Su... Leggi su ilmessaggero Giuseppe Conte in aula prima del Consiglio Ue : "Immuni sarà volontaria"

Coronavirus - Usa volevano immunità di gregge?/ Trump ha chiesto consiglio in merito (Di giovedì 30 aprile 2020) Via libera deldeial decretoche includesull'ordinamento penitenziario elegate alla tutela dellain relazione alla app. Su...

fanpage : Da Consiglio dei ministri via libera all’app #Immuni: sarà su base volontaria - ilmessaggeroit : #immuni, ok Consiglio dei ministri a dl Bonafede con misure privacy #app - GASirianni : RT @fanpage: Da Consiglio dei ministri via libera all’app #Immuni: sarà su base volontaria - mixc7 : RT @fanpage: Da Consiglio dei ministri via libera all’app #Immuni: sarà su base volontaria - isamiccoli52 : RT @fanpage: Da Consiglio dei ministri via libera all’app #Immuni: sarà su base volontaria -

Ultime Notizie dalla rete : Immuni Consiglio Coronavirus, sul tavolo del Consiglio dei ministri il decreto sulla app Immuni Rai News Coronavirus fase 2, Boccia alle Regioni: "Ordinanze coerenti o diffida"

Neanche il tempo per il ministro Boccia di richiamare le Regioni all'unità, che dalla Calabria arriva la mossa a sorpresa. La governatrice Jole Santelli ha firmato un'ordinanza per cui sarà "consentit ...

Governo, dal cdm regole sulla privay per la app Immuni e una stretta sulle scarcerazioni

Un consiglio dei ministri finito subito dopo la mezzanotte. All'ordine del giorno, la privacy della app Immuni e una stretta sulla concessione dei domiciliari ai detenuti per reati gravi (mafia e crim ...

Neanche il tempo per il ministro Boccia di richiamare le Regioni all'unità, che dalla Calabria arriva la mossa a sorpresa. La governatrice Jole Santelli ha firmato un'ordinanza per cui sarà "consentit ...Un consiglio dei ministri finito subito dopo la mezzanotte. All'ordine del giorno, la privacy della app Immuni e una stretta sulla concessione dei domiciliari ai detenuti per reati gravi (mafia e crim ...