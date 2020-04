Governo valuterà aperture differenziate dopo nuovi dati (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sulla base dei dati che verranno dopo il primo allentamento del lockdown, il Governo valuterà la possibilità di consentire dal 18 maggio aperture differenziate nei vari territori, sulla base della curva epidemiologica ma anche della capacità del sistema sanitario a livello locale. E' quanto spiegano fonti di Governo, spiegando che è una delle ipotesi allo studio del Governo, in vista del secondo 'blocco' di allentamento del lockdown. Si tratta, spiegano le fonti, di una ipotesi da valutare, ma sulla base dei dati dell'andamento dell'epidemia dopo le prime riaperture del 4 maggio.In questo modo, spiega un'altra fonte, l'obiettivo è consentire una più rapida riapertura, ma tenendo sempre sotto controllo la situazione ed eventualmente pronti a intervenire anche in zone circoscritte, come spiegato dal premier Giuseppe Conte. A chiederlo sono in ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sulla base deiche verrannoil primo allentamento del lockdown, ilvaluterà la possibilità di consentire dal 18 maggionei vari territori, sulla base della curva epidemiologica ma anche della capacità del sistema sanitario a livello locale. E' quanto spiegano fonti di, spiegando che è una delle ipotesi allo studio del, in vista del secondo 'blocco' di allentamento del lockdown. Si tratta, spiegano le fonti, di una ipotesi da valutare, ma sulla base deidell'andamento dell'epidemiale prime ridel 4 maggio.In questo modo, spiega un'altra fonte, l'obiettivo è consentire una più rapida riapertura, ma tenendo sempre sotto controllo la situazione ed eventualmente pronti a intervenire anche in zone circoscritte, come spiegato dal premier Giuseppe Conte. A chiederlo sono in ...

