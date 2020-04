Fortnite Capitolo 2 si prepara a ricevere una nuova isola per una modalità senza combattimento? (Di mercoledì 29 aprile 2020) Gli ultimi leak riguardanti Fortnite hanno rivelato una nuova mappa dell'isola, che sembra ospitare una nuova modalità senza combattimento. La mappa, nome in codice "Papaya", sembra una versione più piccola dell'isola principale del Battle Royale. C'è un hub centrale, che leak precedenti descrivevano come una sorta di piazza che ospita cabine telefoniche in cui è possibile cambiare skin a metà partita.Ci sono anche quelle che sembrano aree di mini-gioco, in cui è possibile sfidare gli amici a gare con e senza veicoli, sfide che prevedono l'uso del deltaplano, calcio e moto. Il leaker Fortnite ShiinaBR ha pubblicato la seguente descrizione di una modalità di non combattimento che sembra essere basata sulla nuova mappa di Papaya. Invece di Battle Royale, si chiama "Party Royale"."Benvenuti alla festa! Lasciate le armi alle spalle e uscite ... Leggi su eurogamer Fortnite arriva sul Google Play Store con il Capitolo 2 – Stagione 2

