Fitch ci ha fatto un favore

(Di mercoledì 29 aprile 2020) L’Italia dovrebbe mandare almeno una scatola dei suoi migliori cioccolatini a mr. Ian Linnel, Presidente dell’agenziaRatings che ci ha improvvisamente (la data prevista per loro pronunciamento era il 10 luglio) declassato al livello BBB-, penultima posizione in classifica prima dei titoli considerati poco raccomandabili. Dovremmo farlo per alcuni buoni motivi che ora provo ad elencare ma dovremmo farlo innanzitutto per un motivo “di sistema” (e quindi politico) con cui cercherò di concludere il mio ragionamento. I motivi di carattere più pratico sono essenzialmente tre.Il primo riguarda la natura stessa dei provvedimenti che un po’ in tutto il mondo si stanno mettendo in campo per fronteggiare la crisi da Coronavirus, provvedimenti che non possono sfuggire (poiché costano) alla regola ferrea che li qualifica come generatori ...