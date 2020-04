Fase 2:”Impossibile riaprire tutto, le terapie intensive collasserebbero” (Di mercoledì 29 aprile 2020) La Fase 2 è vicina ma purtroppo non tutte le attività riapriranno. Bisogna procedere a step per evitare che la curva del contagio si innalzi velocemente. Fase 2, Coronavirus (fonte da gettyimages)L’annuncio della Fase 2 da parte del governo la scorsa domenica ha destato parecchi malumori. Infatti in molti si aspettavano una ripartura quasi totale delle attività, ma così non è stato. Per ora, dal 4 maggio, possono riaprire solo le aziende manifatturiere e le fabbriche, il commercio al dettaglio dovrà aspettare fino al 18 maggio. Mentre parrucchieri, ristoranti, estetiste dal 1 giugno. Ma perché queste aperture scaglionate? Perché queste settimane servono a capire quanto il virus si propaghi ancora e se si supera la soglia consentita. Se dovesse verificarsi questo scenario, le terapie intensive sarebbero di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 29 aprile 2020) La2 è vicina ma purtroppo non tutte le attività riapriranno. Bisogna procedere a step per evitare che la curva del contagio si innalzi velocemente.2, Coronavirus (fonte da gettyimages)L’annuncio della2 da parte del governo la scorsa domenica ha destato parecchi malumori. Infatti in molti si aspettavano una ripartura quasi totale delle attività, ma così non è stato. Per ora, dal 4 maggio, possonosolo le aziende manifatturiere e le fabbriche, il commercio al dettaglio dovrà aspettare fino al 18 maggio. Mentre parrucchieri, ristoranti, estetiste dal 1 giugno. Ma perché queste aperture scaglionate? Perché queste settimane servono a capire quanto il virus si propaghi ancora e se si supera la soglia consentita. Se dovesse verificarsi questo scenario, lesarebbero di ...

