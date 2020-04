Discorso Giuseppe Conte: orario, programma, tv, streaming. Il Premier interviene in Senato (Di mercoledì 29 aprile 2020) E’ in programma domani alle 12.30 l’informativa sull’emergenza sanitaria in Italia del Premier Giuseppe Conte al Senato. Lo ha comunicato il presidente dei Senatori di Italia Viva Davide Faraone al termine della capigruppo di Palazzo Madama. Una seduta nella quale si parlerà di quanto l’esecutivo ha in mente per la Fase 2 e nella quale le opposizioni vogliono far sentire a gran voce le loro ragioni ricordando che: “Nel rispetto delle misure di sicurezza e delle norme di distanziamento sociale, ricordiamo che la Costituzione non Contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali e quindi superata la prima fase di emergenza eventuali ulteriori restrizioni vanno decise, pertanto, solo esclusivamente dal Parlamento“. Lo hanno chiesto attraverso una mozione unitaria i capigruppo di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi con ... Leggi su oasport Giuseppe Conte | Discorso per il Ponte di Genova : “Ricuce una ferita”

