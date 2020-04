Cobolli Gigli: “Non capisco Spadafora. Ho rimproverato Buffon…” (Di mercoledì 29 aprile 2020) “I giocatori controllati periodicamente con tamponi, sarebbero meno esposti di persone che vanno a lavorare prendendo mezzi pubblici. E’ giusto che lo sport riparta in massima sicurezza, il problema è lo stadio. Non capisco questi tentennamenti di Spadafora, al momento si deve riprendere a stadi vuoti: è inevitabile. Complicherà la situazione dei giocatori, ma porterà avanti un sistema industriale come quello del calcio che vive di un indotto che vale una percentuale del PIL italiano. Con i controlli sui giocatori che si dovranno allenare con intelligenza, e su tutti gli addetti ai lavori si può ripartire”. Queste le parole dell’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Ho fatto una ramanzina amichevole Buffon per aver baciato ed abbracciato Dybala nell’ultima ... Leggi su calcioweb.eu Cobolli Gigli : «Ho sgridato Buffon per aver abbracciato Dybala - dovremo limitare le reazioni emotive»

