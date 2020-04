Ciro Immobile d’accordo con Claudio Lotito | “Posso andare con Edin Dzeko a Villa Borghese

Leggi su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 29 aprile 2020)ha parlato ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste schierandosi al fianco del presidente della Lazio: “Sono d’accordo con lui, è pazzesco che io possoconma non a Formello, dove ci sono 6 campi e posso correre da solo. Ci sono anche 4 ingressi e 4 uscite di servizio, possiamo anche non incontrarci con gli altri compagni. Come ha detto l’AIC, è un atto discriminatorio. Noi vogliamo riprendere nella massima sicurezza e col permesso dello Stato. Sono convinto che non stiamo facendo polemica, stiamo soltanto cercando di capire il motivo per cui non possiamo correre a Formello. C’è bisogno che qualcuno ce lo spieghi, ce lo dicessero che si potrebbe non riprendere. Tutti i calciatori che io sento sono d’accordo, aspettano notizie per tornare in campo. Nessuno era contrario ...