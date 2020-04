Cibo e spesa a domicilio, le precauzioni per le consegne sicure (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nelle città vuote, sono stati l'unico accenno di rumore. Non si sono mai fermati, hanno continuato a pedalare per portarci a casa quello che mancava: un piatto caldo preparato da un ristorante con quella vaga nostalgia che tiene dentro, un dolce o una bottiglia per tirare su l'umore, a un certo punto anche la spesa. I corrieri, i rider com'è sdoganato ormai chiamarli, sono stati una permanenza, un residuo della vecchia vita messa in pausa. E, di conseguenza, si sono esposti a contatti e rischi che noi abbiamo provato a schivare. Perciò ha senso dare uno sguardo dietro le quinte, capire come funziona il loro lavoro quotidiano. In un misto, se vogliamo, d'altruismo ed egoismo. Intanto, abbiamo provato a farci spiegare come la merce, gli alimenti, le pietanze già pronte che trasportano sono tenuti al sicuro. E poi, come fanno i corrieri stessi a proteggersi dal ... Leggi su panorama Buoni spesa e pacchi di cibo - quanto spetta a ogni comune

Coronavirus - Conte annuncia : "Subito 4mld ai Comuni e 400mln per cibo e buoni spesa per chi è in difficoltà"

