Bonus mascherine e gel 2020: importo, a chi spetta e quando arriva (Di mercoledì 29 aprile 2020) Bonus mascherine e gel 2020: importo, a chi spetta e quando arriva Per contrastare la crisi economica – oltre che sanitaria – causata dal coronavirus, il Governo ha deciso di adottare differenti agevolazioni, tra cui quella fiscale per l’acquisto di dispositivi di protezione quali mascherine e gel. Si tratta insomma di un vero e proprio Bonus mascherine, che compare nella bozza del decreto liquidità, ormai in dirittura d’arrivo e pronto per essere varato entro la metà del mese di aprile. Vediamo allora più da vicino in che cosa consiste questo Bonus e come funzionerà. Se ti interessa saperne di più sullo stop ai licenziamenti dei caregiver, causa coronavirus, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Bonus mascherine: di che si tratta e come funzionerà Secondo le indicazioni trapelate negli ultimi ... Leggi su termometropolitico Riceve per errore i 600 euro di bonus : con quei soldi compra mascherine per chi ne ha bisogno

Ultime Notizie dalla rete : Bonus mascherine Bonus sanificazione e mascherine: cos’è e come funziona, requisiti The Italian Times Decreto aprile: bonus 800 euro, fondo perduto 5.000 euro imprese, Rem

*** Decreto aprile 2020 ultime notizie 29 aprile Fondo perduto 5.000 euro imprese sotto i 9 dipendenti: Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha annunciato l'arrivo di un fondo per ...

Bonus 800 euro INPS: aprile in automatico e maggio con nuovi requisiti

il bonus 800 euro autonomi e partite IVA a maggiosarà invece selettivo con nuovi requisiti: il Governo sta pensando di introdurre una soglia di reddito massimo o codici Ateco relativi alle attività pr ...

