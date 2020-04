Xbox Series X spunta sul sito GameLife in preorder con prezzo e data di uscita provvisori (Di martedì 28 aprile 2020) La data di uscita ed il prezzo di Xbox Series X sono informazioni non ancora annunciate ufficialmente da Microsoft, tuttavia la catena di videogiochi GameLife ha appena pubblicato i preorder della console.Sul sito compare sia la data di uscita (ovvero 31 dicembre 2020) ed il prezzo (500 euro con un eventuale versione usata a 350 euro). Come però viene indicato a chiare lettere sul sito: "Il prezzo al pubblico è provvisorio e potrebbe subire variazioni. In caso di quantità limitate di prodotto al lancio, verrà data priorità a coloro che l'avranno prenotata per primi. Il periodo di uscita è un generico: Inverno 2020".GameLife quindi ha dato il via alla possibilità di preordinare la console consentendo così a chi lo fa di avere diritto di ottenere Xbox Series X se dovesse esserci un lancio in quantità limitata. Sappiamo tutti ... Leggi su eurogamer Xbox Series X come il passaggio dal 2D al 3D - sarà un salto generazionale enorme

Xbox Series X porterà a un salto generazionale enorme simile al passaggio dal 2D al 3D

Star Wars Jedi : Fallen Order avrà un sequel su PS5 ed Xbox Series X? Spunta un nuovo annuncio di lavoro (Di martedì 28 aprile 2020) Ladied ildiX sono informazioni non ancora annunciate ufficialmente da Microsoft, tuttavia la catena di videogiochiha appena pubblicato idella console.Sulcompare sia ladi(ovvero 31 dicembre 2020) ed il(500 euro con un eventuale versione usata a 350 euro). Come però viene indicato a chiare lettere sul: "Ilal pubblico èo e potrebbe subire variazioni. In caso di quantità limitate di prodotto al lancio, verràpriorità a coloro che l'avranno prenotata per primi. Il periodo diè un generico: Inverno 2020".quindi ha dato il via alla possibilità di preordinare la console consentendo così a chi lo fa di avere diritto di ottenereX se dovesse esserci un lancio in quantità limitata. Sappiamo tutti ...

MimmoTheReal : RT @HDblog: Xbox Series X, Phil Spencer parla della next-gen: sarà come passare dal 2D al 3D - Asgard_Hydra : Xbox Series X è in prenotazione da GameLife con data di lancio e prezzo provvisori - Asgard_Hydra : Xbox Series X, disponibili i preordini da una catena italiana | Game Division - xbox_series : cosi' dicono Project xCloud sarà disponibile in Italia dalla prossima settimana - botxboxseriesx : RT @badtasteit: Phil Spencer di Microsoft spiega perché è così entusiasta di #XboxSeriesX -