Si diventa immuni al coronavirus?

È la domanda delle domande di questa pandemia: non c'è ancora una risposta definitiva, ma iniziano a esserci i primi indizi Lo scorso fine settimana l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha inv ...

Coronavirus, Arcuri: “App Immuni operativa da maggio”

“L’App per il contact tracing farà scattare l’alert quando ad esempio il signor Rossi avrà avuto un contatto stretto per più di 15 minuti con una persona positiva”. Lo ha spiegato il commissario per l ...

