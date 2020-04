Seul | sappiamo dov’è Kim | sulla sua salute fake news 

(Di martedì 28 aprile 2020) Il ministro dell’Unificazione di, Kim Yeon-chul, ha assicurato di sapere dove si trova il leader Kim Jong-un e che sulle sue condizioni disono state diffusenews. Il giallomorte del leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, potrebbe essere risolto. Il ministro dell’Unificazione di, Kim Yeon-chul, ha dichiarato in … L'articolodov’è Kim,suanews proviene da www.meteoweek.com.

Dopo settimane in cui il mistero sulla salute Kim Jong Un si è infittito, da Seul sembra arrivare il primo chiarimento concreto sul leader nordcoreano. Il ministro dell’Unificazione della Corea del ...(ANSA) - PECHINO, 28 APR - "Il governo sa dove si trova Kim Jong-un". Così il ministro dell'Unificazione di Seul, Kim Yeon-chul, ha risposto in un'audizione in parlamento, nel mezzo delle voci più var ...