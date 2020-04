Ospedale di Crema | “Pronti ad una nuova ondata nella Fase 2”

(Di martedì 28 aprile 2020) All’disanno che la2 porterà quasi certamente ad un nuovo aumento di ricoveri per via dell’epidemia. Lì sono pronti. L’diè pronto alla2 ed alle inevitabili complicazioni che sorgeranno nelle prossime settimane. Lo afferma la dottoressa Elisabetta Buscarini, primario del reparto di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva. LEGGI … L'articolodi“Pronti ad una2” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

All’ospedale di Crema sanno che la Fase 2 porterà quasi certamente ad un nuovo aumento di ricoveri per via dell’epidemia. Lì sono pronti. “All’inizio di tutto questo dicevamo ‘ce la faremo’. Ora possi ...I membri fondatori di «Uniti per la Provincia di Cremona» ribadiscono l’importanza della neonata Onlus contro il Coronavirus. Dalla Fase 2 al progetto Solar, le forze messe in campo puntano a tutelare ...