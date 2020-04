Operata al cuore e colpita dal Covid a 6 mesi | la piccola Erin sconfigge anche il

(Di martedì 28 aprile 2020)al. “ha battuto il coronavirus, sorride e respira da sola”, così il papà dellabimba britannica di seiha rivelato la bellissima notizia comunicata dall’ospedale pediatrico di Liverpool doveera stata ricoverata circa due settimane fa per le terribili conseguenze della malattia. Ce l’ha fatta laBates, la neonata britannica che a seiha dovuto subire prima un delicatissimo intervento al, poi problemi respiratori e infine è statadal coronavirus mentre era in ospedale. La bimba è sopravvissuta a tutte le battaglie e ora è finalmente guarita dal coronavirus. A dare la lieta notizia ai genitori sono stati i medici dell’ospedale pediatrico Alder Hey di Liverpool doveera stata ricoverata circa due settimane fa per le terribili conseguenze della ...

A dare la notizia sono i genitori della piccola, che qualche giorno fa avevano chiesto a tutti di restare in casa, visto quello che era successo alla loro piccola costretta a stare in isolamento, sola ...La piccola Erin ha vinto la sua seconda battaglia per la vita. Dopo essere sopravvissuta a un intervento al cuore e aver contratto il coronavirus è guarita anche dal covid. A 6 mesi è come se fosse na ...