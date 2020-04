Non andrà tutto bene (Di martedì 28 aprile 2020) Servirebbe che fossimo meno isterici, tutti quanti, compresi noi che inseguiamo e commentiamo notizie. Siamo di fronte a un nemico formidabile, noi stretti all’angolo e il virus nella posizione win-win: o vince o vince (per ora). Lo studio del Comitato tecnico scientifico, sulle cui proiezioni il premier Giuseppe Conte ha deciso per una riapertura blanda, prevede che, se il 4 maggio si procedesse con un caro saluto al lockdown, l’8 giugno si raggiungerebbe il picco dei contagi, con 151 mila malati in necessità di terapia intensiva, e 430 mila in totale entro la fine dell’anno. Di posti disponibili, in terapia intensiva, ne abbiamo circa diecimila. Fate voi la stima dei morti. E però se non si riapre, o si riapre per quel poco che si può, il Pil va giù dell’otto, dieci, dodici, quindici per cento. Vuol dire milioni di disoccupati, meno ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus Bari - Decaro sulla riapertura delle scuole : ” Chi non può stare a casa andrà a scuola - gli altri faranno didattica a distanza “

Conte è a Milano - forse questa sera andrà anche a Codogno e Lodi. “Non è il momento di mollare. Il Governo non cerca consenso - vuole fare le cose giuste”

