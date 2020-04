Mario Giordano chiede scusa per la frase di Feltri sui meridionali e cancella i confini

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 28 aprile 2020) Dopo la sigla, la telecamera stringe in primo piano sulla mano diche, pezzetta alla mano,delle varie Regioni italiane. Iniziano così le scuse del conduttore di Fuori dal Coro (su Rete 4) per quelladi pronunciata da Vittorioin diretta, nel corso della puntata del 21 aprile, contro i. Il giornalista ha poi proseguito sottolineando come non abbia condiviso quella presa di posizione del direttore di Libero, prostrandosi per non esser intervenuto con forza in quel momento per censurare quel pensiero razzista. LEGGI ANCHE > Agcom avvia un procedimento contro ‘Fuori dal Coro’ dopo la dichiarazione disui«Chiedoper quelladi Vittorio, con cui spesso ho condiviso battaglie e inchieste, sui», ha dettoall’esordio della ...