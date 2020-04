Mantova: sisma, ordinanza Lombardia a sostegno imprese bloccate in lockdown (Di martedì 28 aprile 2020) Milano, 28 apr. (Adnkronos) – Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, in qualità di Commissario delegato per l’emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, il 24 aprile ha firmato una nuova ordinanza, con la quale vengono approvate misure straordinarie a sostegno delle imprese al fine di mitigare gli effetti negativi sul sistema economico conseguenti alle misure restrittive adottate dal Governo per il contenimento del contagio da Covid-19.“Un provvedimento – spiega Fontana – assunto per andare incontro alle esigenze di liquidità delle imprese impegnate nella ricostruzione post-sisma che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, si trovano in lockdown con la conseguente sospensione delle attività degli oltre 300 cantieri legati sia alla ricostruzione privata che pubblica”. Con la nuova ordinanza, si ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 28 aprile 2020) Milano, 28 apr. (Adnkronos) – Il presidente di RegioneAttilio Fontana, in qualità di Commissario delegato per l’emergenzae ricostruzione in, il 24 aprile ha firmato una nuova, con la quale vengono approvate misure straordinarie adelleal fine di mitigare gli effetti negativi sul sistema economico conseguenti alle misure restrittive adottate dal Governo per il contenimento del contagio da Covid-19.“Un provvedimento – spiega Fontana – assunto per andare incontro alle esigenze di liquidità delleimpegnate nella ricostruzione post-che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, si trovano incon la conseguente sospensione delle attività degli oltre 300 cantieri legati sia alla ricostruzione privata che pubblica”. Con la nuova, si ...

FILIPPO COVA NEL COLLEGIO SINDACALE DI SISMA

Filippo Cova, managing partner di CT&P Capone \| Ticozzi \| Partners, è stato nominato sindaco di Sisma S.p.A. Sisma è un'azienda attiva nel settore del personal care, home care e ...

