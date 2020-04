(Di martedì 28 aprile 2020) Alpubblico forse il nome di Leanon è così familiare, ma tra i (non;) giovanissimi è una celebrità: l'ex star di Glee, serie tv cult dello scorso decennio, aspetta un bambino dal marito, l'uomo d'affari Zandy Reich, e la notizia fa il giro del mondo ed entra nei trending topic diin Italia, dove sia Glee sia la sua protagonista hanno avuto enorme successo. L'attrice 33enne e il marito, spiffera il magazine People che ha lanciato lo scoop "da tempo sognavano di diventare genitori”. Lea e Zandy si sono conosciuti nel 2017 grazie ad amici comuni, ma non è scoccato il classico colpo di fulmine. Ma Zandy non si è dato per vinto ed è riuscito a conquistare la bellissima, sposandola lo scorso anno. Nel passato sentimentale di Lea, anche un grandissimo dolore: il ...

Noovyis : ('Lea Michele incinta'. E Twitter italiano impazzisce: la gioia più grande dopo un dolore atroce) Playhitmusic - - nandasono : RT @BwayMeme: A LEA MICHELE TA GRAVIDISSIMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - michi_nobili : RT @pinckshark: Sappiamo tutti come potrebbe chiamarsi il figlio di Lea Michele se fosse un maschio, vero? - nocchi_rita : RT @xrobyin: Lea Michele incinta - nocchi_rita : RT @darrensglances: Lea Michele è incinta -

