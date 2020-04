Kate Middleton, il retroscena: lite e rotture con un’altra reale (Di martedì 28 aprile 2020) Attraverso un’intervista rilasciata da Sarah Ferguson, arrivano retroscena legati al rapporto di Kate Middleton con un’altra reale: i motivi dietro liti e rotture Kate Middleton – Principe William (fonte foto: GettyImages)Sarah Ferguson, L’ex moglie del principe Andrea, duca di York, terzogenito della Regina Elisabetta II e del principe Filippo, nonché ex cognata della principessa Diana e del principe Carlo, svela un retroscena importante riguardo al rapporto tra Kate Middleton e Meghan Markle. Mediante un’intervista rilasciata alla rivista australiana The Australian Women’s Weekly, infatti, Sarah affronta diversi temi, tra cui il rapporto tra le due reali. Tra i tanti temi affrontati durante la chiacchierata, le parole di Sarah hanno toccato un ambito particolare, quello appunto del rapporto tra Kate e Meghan, che stando a ... Leggi su chenews Lo sfogo di Meghan : «Se i tabloid avessero attaccato Kate Middleton - la regina non lo avrebbe tollerato»

