Il carcere per i giornalisti? Ecco a chi non piace (Di martedì 28 aprile 2020) La Corte costituzionale doveva discutere sulla diffamazione a mezzo stampa, ma tutto è stata rinviato. È una questione di democrazia che aspetta nuove norme da 20 anni. Che però l'Avvocatura dello Stato - cioè il governo - ritiene infondata.È la maledizione del rinvio. Potrebbe essere però anche il rinvio (continuo) di una maledizione. Da oltre 20 anni, quando in Italia una qualsiasi istituzione cerca di risolvere questo problema, spunta un ostacolo e tutto si blocca. Il 21 aprile sarebbe toccato alla Corte costituzionale affrontare il nodo della diffamazione a mezzo stampa, ma la discussione è stata rinviata a data da destinarsi. In passato ci avevano provato partiti e parlamenti. Nulla da fare: le norme che dispongono il carcere per i giornalisti sono intoccabili. Eppure il problema non è da poco. Per la diffamazione, il Codice ... Leggi su panorama Ronaldinho esce allo scoperto : il brasiliano torna a parlare dopo il carcere

Bergamo - 34 anni - uccisa a pugni e calci in casa : in carcere il compagno. La madre di lei lo ha coperto per un mese

Salvatore Parolisi pronto per una nuova vita : lavorerà fuori dal carcere - lo sdegno della famiglia Rea (Di martedì 28 aprile 2020) La Corte costituzionale doveva discutere sulla diffamazione a mezzo stampa, ma tutto è stata rinviato. È una questione di democrazia che aspetta nuove norme da 20 anni. Che però l'Avvocatura dello Stato - cioè il governo - ritiene infondata.È la maledizione del rinvio. Potrebbe essere però anche il rinvio (continuo) di una maledizione. Da oltre 20 anni, quando in Italia una qualsiasi istituzione cerca di risolvere questo problema, spunta un ostacolo e tutto si blocca. Il 21 aprile sarebbe toccato alla Corte costituzionale affrontare il nodo della diffamazione a mezzo stampa, ma la discussione è stata rinviata a data da destinarsi. In passato ci avevano provato partiti e parlamenti. Nulla da fare: le norme che dispongono ilper isono intoccabili. Eppure il problema non è da poco. Per la diffamazione, il Codice ...

matteosalvinimi : Mentre quasi tutta l’Italia, uffici pubblici e tribunali compresi, è ferma per il Virus, procede spedito il mio pro… - matteosalvinimi : #Salvini: L'uscita anticipata dal carcere di mafiosi, condannati per mafia, confinati al 41bis, è una vergogna che… - matteosalvinimi : #Salvini: Oggi su L'Espresso è uscita una roba pazzesca: stasera probabilmente ti sta guardando da casa Francesco B… - Salvargento : RT @isabellaisola3: Che Stato è quello che permette a pericolosi boss mafiosi di uscire dal carcere? 'Grazie' al #M5S #PD #ItaliaViva ques… - Enric0Tam : RT @GiorgiaMeloni: Profondo cordoglio per il 37enne della Polizia di Stato che ha perso la vita stanotte mentre tentava di arrestare dei ra… -

Ultime Notizie dalla rete : carcere per Traballa la poltrona del responsabile delle carceri. Un decreto per frenare la scarcerazione dei boss: parere obbligatorio della Superprocura Antimafia La Stampa Coronavirus, intrappolati in Argentina: incubo per tornare a Cesena

CESENA. «Dopo 53 giorni, all’aeroporto di Fiumicino ho potuto assaporare il primo caffè ristretto e decente».Suona come un lieto fine l’ultima frase di Matiz Mazzoni, 38 anni residente a Pioppa, progr ...

“Acchiappavirus”, superlavoro per la ditta Eco Busters di Imola

IMOLA. Correva l’anno 1984 quando il termine “Acchiappafantasmi” entrò nel vocabolario quotidiano degli italiani grazie alla traduzione di Ghostbusters, un film che riscosse grande successo e stuzzicò ...

CESENA. «Dopo 53 giorni, all’aeroporto di Fiumicino ho potuto assaporare il primo caffè ristretto e decente».Suona come un lieto fine l’ultima frase di Matiz Mazzoni, 38 anni residente a Pioppa, progr ...IMOLA. Correva l’anno 1984 quando il termine “Acchiappafantasmi” entrò nel vocabolario quotidiano degli italiani grazie alla traduzione di Ghostbusters, un film che riscosse grande successo e stuzzicò ...