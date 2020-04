Il Barcellona tenta ancora De Ligt | la Juve e l' olandese hanno intenzioni chiare sul

(Di martedì 28 aprile 2020) Ilresta fedele alle sue idee: Matthijs deera un obiettivo di mercato la scorsa estate e rimane nel mirino del club catalano anche dopo il passaggio alla. Il trasferimento in bianconero, con il conseguente 'no grazie' al Barça, non è statoperfettamente digerito dalla società blaugrana. Olympique Lyon vntus - UEFA Champions League Round of 16: First Leg Secondo La Gazzetta dello Sport, il pressing del Barça nei confronti di Deresta alto. La corte è...

zazoomblog : Il Napoli tenta lo sgambetto allInter: contatti avviati con il Barcellona per Rakitic! - #Napoli #tenta #sgambetto… - zazoomnews : Il Napoli tenta lo sgambetto allInter: contatti avviati con il Barcellona per Rakitic! - #Napoli #tenta #sgambetto… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona tenta

90min

Il Barcellona resta fedele alle sue idee: Matthijs de Ligt era un obiettivo di mercato la scorsa estate e rimane nel mirino del club catalano anche dopo il passaggio alla Juve. Il trasferimento in bia ...Su questo sito utilizziamo cookie per facilitare la navigazione, analizzare il traffico e proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Per saperne di più su come sono utilizzati e sul modo in c ...