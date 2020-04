I segreti di Brokeback Mountain: stasera su Rai Movie il film con Heath Ledger e Jake Gyllenhaal (Di martedì 28 aprile 2020) Va in onda stasera su Rai Movie alle 21:10 I segreti di Brokeback Mountain, film del 2005 diretto da Ang Lee, con protagonisti Heath Ledger e Jake Gyllenhaal. I segreti di Brokeback Mountain è il film che farà compagnia al pubblico stasera su Rai Movie dalle 21:10. Diretto da Ang Lee, il film ha per assoluti protagonisti Heath Ledger e Jake Gyllenhaal. Wyoming, 1963. Ennis Del Mar e Jack Twist sono due giovani mandriani assunti come pastori in un ranch ai piedi della Brokeback Mountain. Fra i due nasce un rapporto di amicizia e cameratismo che ben presto diventa un amore. La fine dell'estate e dell'incarico riporta i giovani alle vite di sempre. Entrambi si sposano e costruiscono le loro famiglie "tradizionali". Dopo anni, Ennis (Heath Ledger) riceve ... Leggi su movieplayer I Segreti Di Brokeback Mountain - stasera in tv il film che ha riscritto i confini del western

