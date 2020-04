I due volti del Coronavirus nel Lazio: record di guariti ma emergenza nelle RSA, ecco i Comuni più colpiti (Di martedì 28 aprile 2020) Oggi registriamo il record dei guariti che sono 86 nelle ultime 24h (totale 1.433) e superano il numero dei nuovi casi giornalieri che sono 83; prosegue pertanto un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,3%. Il problema, al momento, è incentrato nella ASL RM6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, dove il 27 aprile il numero dei positivi è salito a 1.114, con altri 33 nuovi casi. Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle RSA nelle case di cura, nella RSA e nelle case di cura sono stati ad oggi individuati quasi la metà dei positivi sul territorio dei Castelli Romani e Litoranea (oltre 500 positivi). Purtroppo nelle ultime ore è esploso il contagio nella Clinica dei Pini di Anzio con 23 nuovi positivi. Stabili a 32 i positivi invece nella casa di cura San Raffaele di Montecompatri: 10 operatori sanitari (in isolamento ... Leggi su ilcorrieredellacitta Ponte crolla sul fiume Magra - l'Anas : «Non erano emerse criticità». Coinvolti due furgoni - un ferito

Aulla (MS) - crolla ponte sul fiume Magra. Coinvolti due furgoni : un ferito non grave

Ultime Notizie dalla rete : due volti I due volti del Coronavirus nel Lazio: record di guariti ma emergenza nelle RSA, ecco i Comuni più colpiti Il Corriere della Città Durante i controlli Covid due arresti per spaccio

Disaster Report 4 Summer Memories – Recensione

