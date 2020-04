GF Vip, Antonio Zequila attacca Antonella Elia: “Non è il mio tipo” (Di martedì 28 aprile 2020) Grande Fratello Vip, Antonio Zequila risponde ad Antonella Elia: “Nemmeno lei è il mio tipo” Continua il botta e risposta a distanza tra i due ex concorrenti della casa del Grande Fratello Vip Antonio Zequila e Antonella Elia. I due hanno iniziato a battibeccare all’interno della Casa, ma a diverse settimane dal termine dell’esperienza non la smettono, appena ne hanno la possibilità, di punzecchiarsi. Questa volta, c’è da dire, ha iniziato lei. Ieri, nel corso di una diretta Instagram insieme a un’altra ex concorrente del GF Vip Asia Valente, la Elia ha confessato di avergli dato un bacio a stampo, quel famoso bacio a stampo, soltanto per gioco, perché, infatti, Antonio non sarebbe affatto il suo tipo. Lui non ha fatto tardare la sua risposta in toni altrettanto duri: Nemmeno lei è il mio tipo. Abbiamo gusti ... Leggi su lanostratv Gf Vip Sossio Aruta contro Antonio Zequila e Teresanna Pugliese

‘Gf Vip 4’ - Sossio Aruta ospite in radio stuzzica Antonio Zequila : “È uno molto presuntuoso - non sa perdere”. E risponde all’inaspettata proposta ricevuta da lui

Antonio Zequila desiderio segreto | Proposta indecente dopo il GF Vip (Di martedì 28 aprile 2020) Grande Fratello Vip,risponde ad: “Nemmeno lei è il mio tipo” Continua il botta e risposta a distanza tra i due ex concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. I due hanno iniziato a battibeccare all’interno della Casa, ma a diverse settimane dal termine dell’esperienza non la smettono, appena ne hanno la possibilità, di punzecchiarsi. Questa volta, c’è da dire, ha iniziato lei. Ieri, nel corso di una diretta Instagram insieme a un’altra ex concorrente del GF Vip Asia Valente, laha confessato di avergli dato un bacio a stampo, quel famoso bacio a stampo, soltanto per gioco, perché, infatti,non sarebbe affatto il suo tipo. Lui non ha fatto tardare la sua risposta in toni altrettanto duri: Nemmeno lei è il mio tipo. Abbiamo gusti ...

imbucatospecial : #gossip #GFVip #AntonellaElia svela un segreto su #AntonioZequila nella casa - bnotizie : Grande Fratello Vip, Antonella Elia svela un retroscena inedito su Antonio Zequila: `È impazzito quando...` - Novella_2000 : Paola Di Benedetto pronta a chiarire con Zequila. Lui risponde con una frecciatina? - bnotizie : Grande Fratello Vip, Antonella Elia svela un retroscena inedito su Antonio Zequila: `È impazzito quando...` - daftarsbobet1 : #prediksibola Chievo vs Cittadella 2 Mei 2020 Skor: 0 : 2 O/U: Over Handicap: - 1X2: Away Win Time: 23:00 WIB Stad… -