Gears Tactics arriverà su Xbox One alla fine del 2020 | probabilmente al lancio di Xbox

Leggi su eurogamer

(Di martedì 28 aprile 2020)of War si è espanso nello spazio strategico a turni con la pubblicazione didisponibile a partire da oggi esclusivamente su PC Windows. Il franchise di sparatutto di successo di Microsoft si traduce con grazia, adattando il suo combattimento nella nuova prospettiva. E mentre è già in cima ai bestseller di Steam, il gioco per adesso non arriveràOne.Microsoft ha ripetutamente accennato a una versioneOne per, ma si astiene dal fornire dettagli precisi sulla data di rilascio. Ora è disponibile la documentazione di supporto appena aggiornata che offre un contesto aggiuntivo sulla versioneOne, apparentemente destinatadel."è stato progettato da zero appositamente per PC, dal gameplay basato su mouse/tastiera all'incredibile ottimizzazione che consente adi ...