Federica Panicucci e Mattino 5 | arriva la decisione dei vertici Mediaset | adesso è

(Di martedì 28 aprile 2020) Una notizia che farà sicuramente piacere a tanti,torna in tv. A dare l’annuncio è la stessa presentatrice, fermata dall’emergenza coronavirus e da un cambio di rotta da parte dell’azienda. Subito dopo il decreto del presidente di marzo infatti,aveva deciso di cambiare il formato di5, orientandolo verso una vesta maggiormente dedicata all’attualità. Cosìsi era fatta da parte, lasciando il timone della trasmissione a Francesco Vecchi, ma presto tornerà ad affiancarlo. Come detto, è stata la stessaad annunciarlo ne ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni. Ha svelato che tornerà in onda a partire dal 4 maggio.In questi giorni di quarantena,ha spiegato che si tiene informata seguendo ...

fabiofabbretti : A maggio la sola ripartenza di Canale 5 sarà quella di Federica Panicucci, che rientra a #Mattino5… - prestia_fabio : RT @GiusCandela: Federica Panicucci a Sorrisi: 'Con l'azienda abbiamo concordato che il mio rientro sarà lunedì 4 maggio. Ci sono le condiz… - GiusCandela : Federica Panicucci a Sorrisi: 'Con l'azienda abbiamo concordato che il mio rientro sarà lunedì 4 maggio. Ci sono le… - bubinoblog : FEDERICA PANICUCCI TORNA A MATTINO 5 E LODA I TALK DI RETE 4 - Notiziedi_it : Federica Panicucci torna alla conduzione di Mattino Cinque: ecco da quando | Anteprima -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Panicucci

Tv Fanpage

Federica Panicucci tornerà a breve in video a Mattino 5. La conduttrice sarà nuovamente in sella alla trasmissione della rete ammiraglia Mediaset a partire dal 4 maggio. Lo ha rivelato lei stessa in ...Federica Panicucci tornerà a condurre Mattino Cinque il 4 maggio. La conduttrice lo ha dichiarato in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni. A seguito delle nuove disposizioni, e ad una situaz ...