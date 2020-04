Fase 2, Rezza (Iss): “Se riapriamo tutto subito rischiamo la catastrofe” (Di martedì 28 aprile 2020) Fase 2, Rezza (Iss): “Se riapriamo tutto subito rischiamo la catastrofe” “Il nemico non sono gli interventi, ma il virus. Noi facciamo scenari e modelli matematici, da quelli peggiori ai migliori. Riaprendo tutto subito potremmo avere situazioni catastrofiche”. A dirlo è il professor Giovanni Rezza, medico e direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, intervenuto sulla cosidetta “Fase 2” durante la trasmissione Omnibus, su La7. “Non mi risultano documenti segreti”, ha commentato Rezza a proposito della notizia di un documento, con cui il comitato tecrnico-scientifico avrebbe messo in guardia il governo dal rischio di ritornare entro un mese ad una situazione simile a quella di alcune settimane fa nel caso di una riapertura totale delle attività dal 4 maggio. “Riaprire ... Leggi su tpi Fase 2 - Giovanni Rezza - Iss : se riapriamo tutto - si rischia la catastrofe

