Coronavirus, Rezza chiede cautela: “La Fase 2 è più pericolosa della Fase 1, quando è tutto chiuso è più facile” (Di martedì 28 aprile 2020) “La Fase 2 è più pericolosa della Fase 1, quando è tutto chiuso è più facile. Dal 4 maggio dovremo tenere la guardia alta“: lo ha affermato Gianni Rezza, direttore delle Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, in un’intervista al “Fatto quotidiano“. Rezza spiegato di essere stato sempre contrario a una riapertura selettiva, regione per regione: meglio un provvedimento nazionale. “È difficile una riapertura selettiva, gli indicatori utilizzabili sono diversi“. “Oggi Rt (il tasso di riproduzione del virus, ndr) non varia molto da Regione a Regione anche se in Lombardia, parte del Veneto, dell’Emilia e del Piemonte il numero di casi è più elevato. Ma i parametri sono anche altri e soprattutto la capacità di risposta del sistema sanitario sul ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus – Spiagge libere - come riaprire e garantire la sicurezza. Le idee dei sindaci : dall’impiego di chi prende il reddito di cittadinanza all’ingresso a numero chiuso - fino all’aiuto dei titolari dei lidi vicini

