Coronavirus, Bill Gates: “Contro il tracciamento, normalità tra due anni” (Di martedì 28 aprile 2020) Coronavirus, Bill Gates ha detto la sua sulla malattia e sul suo modo di diffondersi ed attaccare la realtà come noi la conosciamo. Uno dei più ricchi filantropi del pianeta, Bill Gates è un mostro sacro nell’ambito della finanza e della tecnologia. Partito praticamente dal nulla, con grande intelligenza, furbizia e lungimiranza. Il ricchissimo proprietario … L'articolo Coronavirus, Bill Gates: “Contro il tracciamento, normalità tra due anni” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Basta lotta ad Aids e malaria - la fondazione di Bill Gates si occuperà solo di coronavirus

Bill Gates : “Finanzierò la distribuzione globale del vaccino per il Coronavirus”

Coronavirus - Bill Gates : “Se le ricerche sul vaccino risulteranno efficaci - le finanzierò io” (Di martedì 28 aprile 2020)ha detto la sua sulla malattia e sul suo modo di diffondersi ed attaccare la realtà come noi la conosciamo. Uno dei più ricchi filantropi del pianeta,è un mostro sacro nell’ambito della finanza e della tecnologia. Partito praticamente dal nulla, con grande intelligenza, furbizia e lungimiranza. Il ricchissimo proprietario … L'articolo: “Contro il, normalità tra due anni” proviene da www.inews24.it.

Corriere : Bill Gates: «Se il vaccino funziona pronto a finanziarlo per tutti» - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 200mila morti nel mondo. Bill Gates, finanzierò il vaccino #ANSA - fattoquotidiano : Coronavirus, Bill Gates: “Se le ricerche sul vaccino risulteranno efficaci, le finanzierò io” - ORepubblicano : Così il Bill Clinton e l'import selvaggio cinese hanno distrutto il libero mercato in Occidente. La crisi del… - gustinicchi : un vaccino noto per aumentare la probabilità di infezioni da virus coronavirus del 33%. Il produttore del vaccino… -