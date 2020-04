Coronavirus | anche la Spagna riparte piano | allentamenti ogni 2 settimane e su base

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) Non ci sarà una fase due, ma una fase zero. E soprattutto un allentamento delle misure di restrizione che si svilupperà di duein due, con variazioni eventuali suprovinciale e che dovrebbe concludersi da qui a due mesi. E’ il percorso indicato dal premier spagnolo Pedro Sànchez in una conferenza stampa dalla Moncloa, la sede del governo di Madrid. Per lala nuova normalità, se i dati dei contagi lo consentiranno, per il governo di coalizione Psoe-Podemos dovrebbe arrivare alla fine di giugno. Secondo quanto ha detto Sànchez, dunque, non si tratterà di entrare in una “fase due” come in Italia, ma di passare per una “fase zero” che partirà il 4 maggio, una “fase uno”, che inizierà l’11 maggio e poi (a seconda dei dati dei nuovi contagi e della ...