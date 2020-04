CHIESE CHIUSE I cristiani non possono vivere senza l’eucaristia

dellorco85 : «Bisogna obbedire alle disposizioni perché la pandemia non torni». E con questa direi che si possano chiudere tut… - Agenzia_Italia : La posizione controcorrente del biblista Alberto Maggi sulla #Fase2: 'La salute è più importante di una Messa'. - nonegoziabili : RT @AsiaNewsIT: Cina, per tutto maggio chiese ancora chiuse, cancellati tutti i pellegrinaggi mariani - antcampan : RT @GuidoCrosetto: Se nemmeno al Papa importa che le chiese siano chiuse, non ha senso che se ne occupi la politica. Sarebbe meglio si dedi… - filotesa : RT @La_manina__: Ma se Giachetti che legge il Vangelo secondo Matteo per protestare contro le chiese chiuse è un ex radicale, il Papa che d… -

CHIESE CHIUSE Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : CHIESE CHIUSE