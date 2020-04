Bonus figli fino a 14 anni: requisiti, importo reddito e a chi spetta (Di martedì 28 aprile 2020) Bonus figli fino a 14 anni: requisiti, importo reddito e a chi spetta Nel decreto di fine aprile è previsto un nuovo pacchetto di misure economiche che hanno come principale finalità l’aiuto a famiglie, lavoratori e imprese. Tra queste misure potrebbe esserci anche un Bonus figli, riservato a tutti quei nuclei familiari che hanno figli fino a 14 anni. Si tratterebbe di una estensione del Bonus bebè come concepito quest’anno, soprattutto per quanto riguarda gli importi, ma ampliata per l’appunto anche a figli oltre l’anno di età e fino a 14 anni e ai nuclei familiari con Isee superiore a 40 mila euro. Sarà con ogni probabilità un Bonus una tantum, viste le esigue risorse disponibili e il cui importo definitivo sarà stabilito dalla situazione del reddito Isee. Canone Rai speciale 2020: importo, scadenza e chi deve ... Leggi su termometropolitico Bonus figli fino a 14 anni : requisiti - importo reddito e a chi spetta

I nuovi aiuti a famiglie e imprese : dal bonus figli e baby sitter al bonus 600 euro

Ultime Notizie dalla rete : Bonus figli Coronavirus, da mercoledì al via le domande per il bonus figli AostaSera Coronavirus, piano per infanzia: spazi esterni delle scuole per far giocare i bambini, congedi straordinari e bonus babysitting

La fase 2 e 3 sarà infatti particolarmente importante e delicata per i bambini. Il Premier Conte ha già annunciato che oltre ai congedi straordinari e al bonus babysitting, “si stanno studiando altre ...

Coronavirus, sfuma l'assegno per i figli: indennizzo a colf e badanti solo se non conviventi

Due punti sono fermi per il pacchetto famiglia che il governo sta per varare nell'ambito del decreto aprile (dovrebbe essere approvato in extremis giovedì 30 ma non è escluso ...

