Atlantia, utile 2019 a 136 milioni dopo accantonamento per ASPI (Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – Atlantia chiude il bilancio 2019 con ricavi operativi a per 11,6 miliardi di euro, comprensivi del contributo di Abertis per 4,5 miliardi di euro, in aumento del 4% su base omogenea pro-forma. Il Gruppo Atlantia ha effettuato accantonamenti per 1,5 miliardi di euro per Autostrade per l’Italia, in vista di un eventuale accordo con il Governo, che prevede impegni sulla riduzione tariffaria ed un aumento degli investimenti in manutenzioni e sviluppo infrastrutturale, realizzabili qualora venisse raggiunta una soluzione concordata e definitiva della procedura di contestazione. L’EBITDA si è attestato a 5,7 miliardi di euro e beneficia del maggior contributo di Abertis per 3,2 miliardi di euro , ma sconta i maggiori accantonamenti effettuati nell’esercizio per ASPI. Su base omogenea pro-forma si registra un incremento dell’1%. L’utile ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) –chiude il bilanciocon ricavi operativi a per 11,6 miliardi di euro, comprensivi del contributo di Abertis per 4,5 miliardi di euro, in aumento del 4% su base omogenea pro-forma. Il Gruppoha effettuato accantonamenti per 1,5 miliardi di euro per Autostrade per l’Italia, in vista di un eventuale accordo con il Governo, che prevede impegni sulla riduzione tariffaria ed un aumento degli investimenti in manutenzioni e sviluppo infrastrutturale, realizzabili qualora venisse raggiunta una soluzione concordata e definitiva della procedura di contestazione. L’EBITDA si è attestato a 5,7 miliardi di euro e beneficia del maggior contributo di Abertis per 3,2 miliardi di euro , ma sconta i maggiori accantonamenti effettuati nell’esercizio per. Su base omogenea pro-forma si registra un incremento dell’1%. L’...

fisco24_info : Atlantia: 2,9 mld di impegno per Aspi: Utile 2019 a 136 milioni da 775 - Affaritaliani : Atlantia: ricavi a €11.630 mln, EBITDA a €5.727 mln, utile a €136 mln - liviofiorillo : RT @LaStampa: Il gruppo calcola in tre miliardi la riduzione dei ricavi dovuta ai provvedimenti restrittivi a seguito del coronavirus. htt… - LaStampa : Il gruppo calcola in tre miliardi la riduzione dei ricavi dovuta ai provvedimenti restrittivi a seguito del coronav… - LaStampa : Atlantia: l’utile cala di 639 milioni rispetto al 2018. Niente cedola agli azionisti. Lettera al governo: impegni p… -