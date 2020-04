Adriana Volpe torna in tv con un programma tutto suo: ecco dove e quando (Di martedì 28 aprile 2020) Adriana Volpe, archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip, ha già firmato il contratto per una nuova trasmissione nelle vesti di conduttrice. Al contrario però di quanto si credeva, la Volpe non resterà a Mediaset ma è già migrata nella grande famiglia di Sky dove da giugno condurrà – nel canale in chiaro TV8 – il nuovo contenitore d’informazione ed intrattenimento insieme ad Alessio Viola. Un Mattino Cinque versione Sky, insomma, con la Volpe chiamata ad occuparsi della parte di gossip. “Sono entusiasta per l’inizio di questa nuova avventura – dichiara Adriana Volpe – credo in questo progetto e lo sposo pienamente”. Adriana Volpe e Alessio Viola formano così una nuova coppia televisiva in quel di Sky. Quella di passare a Sky a meno di un mese dalla fine del Grande Fratello Vip ... Leggi su bitchyf Retroscena Blogo : Adriana Volpe e Alessio Viola su Tv8 - ecco titolo e dettagli del nuovo programma

