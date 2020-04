Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: su Disney+ dal 4 maggio (Di lunedì 27 aprile 2020) In occasione dello Star Wars Day ecco arrivare Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sulla piattaforma streaming Disney+. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è in arrivo su Disney+, e uscirà il 4 maggio, giusto in tempo per celebrare al meglio lo Star Wars Day. Siete pronti per una full immersion in una Galassia lontana lontana? Disney+ ha deciso di farci un regalo per lo Star Wars Day 2020 e rendere disponibile, con due mesi d'anticipo rispetto ai programmi iniziali, l'ultimo capitolo della saga degli Skywalker, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker di J. J. Abrams. L'Episodio IX andrà quindi a completare la raccolta cinematografica dell'universo creato da George Lucas più di 40 anni fa, unendosi alla trilogia originale e ... Leggi su movieplayer Star Wars Jedi : Fallen Order avrà un sequel su PS5 ed Xbox Series X? Spunta un nuovo annuncio di lavoro

