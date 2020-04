Schiaffo di Nicchi a governo | non capiamo chi prende le decisioni

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 28 aprile 2020) "In un primo momento era una delle cose più difficoltose da poter realizzare, ma oggi il problema della Var non si porrebbe più". Lo ha detto il presidente dell'Aia Marcello, ai microfoni di 'La Politica del Pallone' su Gr Parlamento, confermando l'utilizzo della tecnologia qualora il campionato di Serie A dovesse ripartire. "La ditta che provvede a mettere a disposizione la struttura Var si adopererebbe per spostarla in ambienti più sicuri a livello di stanziamenti - ha evidenziato -. Ovviamente quello che accadeva prima, con sei persone in una stanza da due metri quadri, non sarebbe possibile. Ma credo che questo problema possa essere risolto in tempi brevi".caption id="attachment 60756" align="alignright" width="200" Marcello/captionPoi qualche considerazione sulla possibilità di ripresa del campionato. "Quante possibilità ...