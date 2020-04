Lazio | Tare | «Spadafora non vuole aiutare il calcio»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il direttore sportivo dellaha espresso le proprie considerazioni sul nuovo decreto anti Coronavirus Il direttore sportivo dellaIgliha parlato ai microfoni diStyle Radio del nuovo decreto ministeriale anti Coronavirus: «Siamo rimasti tutti sorpresi perché fino a questo momento abbiamo rispettato qualsiasi decisione resa dal Governo perciò era ovvio che il 4 maggio doveva essere un punto di partenza per tutti quanti. Vedendo le decisioni prese ieri mi viene la sensazione di essere discriminato in queste decisioni. Ieri ho sentitoche dice che dobbiamo pensare alla tutela della salute dei calciatori ma poi gli danno la possibilità di correre in mezzo alla gente nei parchi pubblici e non gli dai la possibilità di andare nei centri sportivi con le dovute distanze. Per tutelare la salute dei calciatori, ormai siamo da ...