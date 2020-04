Kean | l' ex compagno di squadra | Potenziale enorme | ma va disciplinato fuori dal campo

(Di lunedì 27 aprile 2020) Fernando Coppola, ex portiere e ora preparatore degli estremi difensori per il Bologna, all'Hellas Verona ha giocato anche con Moise, attaccante dell'Everton accostato al Napoli, e ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: &q ...

Ultime Notizie dalla rete : Kean compagno

Tutto Napoli

L'ex Juventus Kean è finito nel mirino della critica in Inghilterra per aver violato la quarantena per un festino. Fulvio Bianchi, nel suo editoriale sulla Gazzetta dello Sport ha parlato del giocator ...Fernando Coppola, ex portiere e ora preparatore degli estremi difensori per il Bologna, all'Hellas Verona ha giocato anche con Moise Kean ...