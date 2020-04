Il Signore degli Anelli – la Compagnia dell’Anello su Canale 5 | cast e trama

(Di lunedì 27 aprile 2020) «Un anello per domarli, un anello per trovarli. Un anello per ghermirli e nell’oscurità incatenarli»… Parole profetiche che danno inizio alla grande epopea tra Bene e Male de Il, la saga ispirata ai romanzi di J.R.R. Tolkien vincitrice di 17 premi Oscar. Il primo capitolo intitolato Ladell’anello, diretto da Peter Jackson, va in onda oggi, lunedì 27 aprile 2020, in prima serata su5, per poi proseguire nei successivi lunedì con gli altri due capitoli Le due torri e Il ritorno del re.Leggi anche: Beautiful, anticipazioni USA: WYATT apre la porta e resta sconvolto. Perché?Il– ladell’Anello lunedì 27 aprile 2020 su5 La storia ha inizio quando il giovane hobbit Frodo Baggins diventa il possessore dell’unico anello forgiato dal ...

