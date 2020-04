Il presidente Mattarella: “Le scuole chiuse sono una ferita per tutti” (Di lunedì 27 aprile 2020) Il messaggio di Mattarella agli studenti: “Riapriremo non appena sarà possibile farlo in sicurezza”. ROMA – Il presidente Mattarella ha voluto mandare un messaggio a tutti gli studenti in occasione dell’esordio di un programma su Rai Cultura in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. “Le scuole chiuse sono una ferita per tutti – ha ricordato il Capo dello Stato – ma anzitutto, per voi ragazzi, per i vostri insegnanti, per tutti coloro che, giorno per giorno, partecipano alla vita di questa comunità“. Il Capo dello Stato: “La scuola non è soltanto apprendimento” Nel suo messaggio il presidente della Repubblica ha voluto ricordare come la scuola “non è solo un luogo di apprendimento. E’ la vostra dimensione sociale fondamentale, nella quale, assieme al sapere e ... Leggi su newsmondo Presidente Mattarella apre con un videomessaggio il nuovo format #maestri in onda oggi 27 Aprile su Rai3

