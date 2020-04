I quattro nodi del Recovery Fund (Di lunedì 27 aprile 2020) Il Recovery Fund? In teoria non sarà un aiuto immediato e non sarà operativo prima della metà di settembre. A sollevare più di un dubbio sulla portata del ”risultato storico” ottenuto da Giuseppe Conte in sede europea è stato Paolo Gentiloni. Già, perché, intervistato dalla trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai 3, il commissario europeo all’Economia ha ribadito la necessità di bruciare le tappe. ”Il fondo deve partire ora – ha spiegato Gentiloni – Non abbiamo due anni a disposizione come avvenne tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e l’avvio del piano Marshall nel 1947”. Il Recovery Fund ”partirà entro l’estate” ha aggiunto. ”Deve partire presto, poi il fondo dispiegherà la sua forza non solo nel 2020 ma anche nel ... Leggi su it.insideover (Di lunedì 27 aprile 2020) Il? In teoria non sarà un aiuto immediato e non sarà operativo prima della metà di settembre. A sollevare più di un dubbio sulla portata del ”risultato storico” ottenuto da Giuseppe Conte in sede europea è stato Paolo Gentiloni. Già, perché, intervistato dalla trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai 3, il commissario europeo all’Economia ha ribadito la necessità di bruciare le tappe. ”Il fondo deve partire ora – ha spiegato Gentiloni – Non abbiamo due anni a disposizione come avvenne tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e l’avvio del piano Marshall nel 1947”. Il”partirà entro l’estate” ha aggiunto. ”Deve partire presto, poi il fondo dispiegherà la sua forza non solo nel 2020 ma anche nel ...

