I due co-fondatori di OnePlus protagonisti di un video unboxing particolare

(Di lunedì 27 aprile 2020) Carl Pei e Pete Lau, co-di, in questofanno l'di8 svelando qualche informazione sullo smartphone L'articolo I due co-didi unproviene da TuttoAndroid.

PasztorZoltan3 : RT @save_lancia: Oggi vogliamo raccontarvi la storia di uno dei due fondatori di #Lancia, Claudio Fogolin e della sua drammatica fine il #2… - gindebo : RT @save_lancia: Oggi vogliamo raccontarvi la storia di uno dei due fondatori di #Lancia, Claudio Fogolin e della sua drammatica fine il #2… - save_lancia : Oggi vogliamo raccontarvi la storia di uno dei due fondatori di #Lancia, Claudio Fogolin e della sua drammatica fin… - knizontes : RT @RescueMed: Ieri sera a @welikeduel su @La7tv due storie di staffette partigiane che aiutano chi è in difficoltà a Bologna e Palermo: @Y… - atlantidelibri : RT @RescueMed: Ieri sera a @welikeduel su @La7tv due storie di staffette partigiane che aiutano chi è in difficoltà a Bologna e Palermo: @Y… -

Ultime Notizie dalla rete : due fondatori

Carl Pei e Pete Lau, co-fondatori di OnePlus, in questo video fanno l'unboxing di OnePlus 8 svelando qualche informazione sullo smartphone ...A noi, seduti sul divano, non resta altro che fare sentire il nostro sostegno con una donazione di 1000 euro agli Amici dell’Ospedale Oglio-Po nell’ambito della raccolta fondi Emergenza Oglio Po – And ...