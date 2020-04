Gravina assicura | «Protocollo FIGC? Pronti ad integrarlo per ripartire»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 aprile 2020) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, commenta il protocollo presentato dalla Federazione al Governo Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha spiegato che il protocollo è stato ritenuto insufficiente dal Governo. Gabriele Gravina, presidente della Federazione, ha risposto così: «La Commissione medico scientifica della FIGC ha stilato un protocollo molto rigoroso, come hanno fatto tutti gli altri settori che ambiscono alla ripartenza; ma siamo pronti e disponibili a modificarlo recependo le indicazioni dello stesso Comitato, del CONI e riconoscendo l'FMSI quale riferimento scientifico per armonizzare il tutto. Una volta migliorato, ci potranno essere tutti i presupposti per il via libera definitivo al 18 maggio».