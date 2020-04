Giorgia Meloni massacra la fase due. Così attacca Giuseppe Conte

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 aprile 2020) «Un’altra lunga e confusa conferenza stampa diper dirci che, in sostanza, ladue è quasi identica allauno». Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italiache aggiunge: «Agli italiani che mi stanno scrivendo per capirci qualcosa di più devo confessare che non ne so n