Giallo Kim Jong-un | cosa rivela Seul

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 aprile 2020) «Kimè vivo e sta bene». Lo sostiene il consigliere per la politica estera del presidente sudcoreano, Moon Jae-in, mentre resta il mistero sulle condizioni di salute del leader nordcoreano, che non si vede in pubblico dall’11 aprile scorso e che secondo alcune fonti potrebbe essere morto. Per C