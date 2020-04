Fase 2, delusione Federmobili (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – “Inutile nascondere la delusione totale provata nell’ascoltare le parole del Premier ieri sera e nel leggere il Decreto da lui firmato. Non vogliamo mettere in secondo piano la salute della popolazione Italiana, ma non possiamo neppure accettare che venga messa in secondo o terzo piano l’attività economica del Paese”. Lo dichiara in una nota Mauro Mamoli, Presidente di Federmobili. “Ci sono comparti del commercio al dettaglio che possono riaprire il 4 maggio senza ripercussioni sulla salute del personale e dei clienti, il nostro è uno di questi settori – aggiunge – . Non si rischiano assembramenti, si possono accogliere i clienti solo su appuntamento in orari e giorni prestabiliti. Si possono fare aperture parziali in spazi con superfici espositive di dimensioni importanti dove il distanziamento sociale ... Leggi su quifinanza “Delusione e sconcerto” di Salvini per la fase due di Conte (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – “Inutile nascondere latotale provata nell’ascoltare le parole del Premier ieri sera e nel leggere il Decreto da lui firmato. Non vogliamo mettere in secondo piano la salute della popolazione Italiana, ma non possiamo neppure accettare che venga messa in secondo o terzo piano l’attività economica del Paese”. Lo dichiara in una nota Mauro Mamoli, Presidente di. “Ci sono comparti del commercio al dettaglio che possono riaprire il 4 maggio senza ripercussioni sulla salute del personale e dei clienti, il nostro è uno di questi settori – aggiunge – . Non si rischiano assembramenti, si possono accogliere i clienti solo su appuntamento in orari e giorni prestabiliti. Si possono fare aperture parziali in spazi con superfici espositive di dimensioni importanti dove il distanziamento sociale ...

