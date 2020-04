Elettra Lamborghini e i problemi di cespuglio: “mi fai morire” (video) (Di lunedì 27 aprile 2020) Elettra Lamborghini si esibisce in un balletto sexy e allo stesso tempo ironico che manda in visibilio i fan. La cantante sempre più regina di Instagram Questo periodo di quarantena è davvero difficile. Fortuna che ci sono personaggi ironici che fanno divertire i fan e rendere questo drammatico periodo più sopportabile. Chi ormai si è distinta per un’ironia sagace ed esilarante è senza dubbio Elettra Lamborghini. Davvero attiva sui social, in particolare Instagram, l’ereditiera sta conquistando ogni giorno di più l’approvazione di milioni di fan con i suoi video divertenti. Foto e situazioni spassose anche con il compagno Afrojack. Ma che cosa ha fatto nell’ultimo post? L’ultimo video, pubblicato poche ore fa, mostra una Elettra in body bianco che balla sensualmente, senza mettere in secondo piano ... Leggi su chenews Elettra Lamborghini - la sua ironia conquista ancora i social

Elettra Lamborghini si spoglia - nuova provocazione social : “Vi faccio vedere dove sono i miei piercing…” [FOTO]

Elettra Lamborghini in slip : ”Ecco dove ho rimesso tutti i miei piercing” (Di lunedì 27 aprile 2020)si esibisce in un balletto sexy e allo stesso tempo ironico che manda in visibilio i fan. La cantante sempre più regina di Instagram Questo periodo di quarantena è davvero difficile. Fortuna che ci sono personaggi ironici che fanno divertire i fan e rendere questo drammatico periodo più sopportabile. Chi ormai si è distinta per un’ironia sagace ed esilarante è senza dubbio. Davvero attiva sui social, in particolare Instagram, l’ereditiera sta conquistando ogni giorno di più l’approvazione di milioni di fan con i suoidivertenti. Foto e situazioni spassose anche con il compagno Afrojack. Ma che cosa ha fatto nell’ultimo post? L’ultimo, pubblicato poche ore fa, mostra unain body bianco che balla sensualmente, senza mettere in secondo piano ...

frbddntm : Comunque confesso che ieri sera ho riguardato le esibizioni di Elettra Lamborghini a sanremo e ho pianto come se fossero i bei tempi andati. - LoZozzone : @perferctday72 Come considerare Elettra Lamborghini, Fedez, ecc... cantanti. Siamo nella merda è stato già detto? - ATeoefamiglia : @B77Mela Meglio la mafia russa ed Elettra Lamborghini ti viene a ballare in salotto - B77Mela : @ATeoefamiglia O per partecipare ad un video di Elettra Lamborghini - radiosiciliarse : Elettra Lamborghini - Musica (E Il Resto Scompare) -