Domenica In, Mara Venier ghiaccia Iginio Massari: propone una crostata con il pollo (Di lunedì 27 aprile 2020) Mara Venier è stata protagonista di una scena esilarante nel corso dell’ultima puntata di Domenica In. Ospite in collegamento c’era il celebre pasticcereMara Venier ghiaccia Iginio Massari: propone una crostata con il pollo che ha dato la sua ricetta per fare una crostata. La conduttrice prendeva appunti, mentre un’assistente dell’ex giudice di Masterchef stava dettando la lista degli ingredienti necessari. “Sessanta grammi di tuorlo”, ha detto ad un certo punto l’assistente. E Mara Venier è sobbalzata: “Di pollo?“. “No, tuorlo”. “Di?”. “Tuorlo, tuorlo d’uovo”. Insomma, la conduttrice rischiava di fare una crostata con il pollo. L'articolo Domenica In, Mara Venier ghiaccia Iginio Massari: propone una crostata con il pollo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Domenica In - Patrizia Pellegrino pronta a sostituire Mara Venier : “lo show perfetto per me”

